Трамп: губернаторы "увлеклись" запретами

От Нью-Гэмпшира до Калифорнии и от Техаса до Огайо - суббота стала в США днём протестов против карантина и самоизоляции.

В столице Техаса Остине на улицы вышли около 250 человек. "Дайте мне свободу или убейте меня!" - было написано на одном из транспарантов. Среди собравшихся был замечен Алекс Джонс - создатель ультраправого сайта Infowars, активный сторонник Трампа в ходе предвыборной кампании 2016 года.

"Ущерб экономике из-за чего-то, что статистически не складывается, наносится более значительный, чем если бы мы боролись с вирусом обычными средствами", - заявила одна из участниц акции Эллен Дэй.

В столице Нью-Гэмпшира Конкорде в протестах против карантина приняли участие до 400 человек, в Аннаполисе - столице штата Мэриленд - на улицы вышли около 200 активистов. За минувшие сутки 1891 человек скончался в США от Covid-19, общее число жертв превысило 38 660.

Стимулом для манифестантов стали слова президента США. На субботней пресс-конференции в Белом доме Дональд Трамп заявил, что некоторые губернаторы "зашли в запретах слишком далеко": "Я заметил, что в ряде штатов очень много протестов. Думаю, что некоторые губернаторы увлеклись. Вы знаете, многим людям не нужно говорить, что им делать, они и так делают и делали все, о чем мы их просили".

В субботу также стало известно, что американо-канадская граница останется закрытой ещё на 30 дней. Исключение будет сделано только для доставки особо важных грузов. О соответствующей договорённости между лидерами двух государств сообщил премьер-министр Каналы Джастин Трюдо.