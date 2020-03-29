Карантин не нужен: Трам передумал изолировать Нью-Йорк

Дональд Трамп передумал вводить карантин в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Коннектикуте после консультаций с губернаторами этих штатов и экспертной группой Белого дома по коронавирусной инфекции.

Ранее президент США заявлял, что рассматривает возможность запретить, в частности, выезд из Нью-Йорка, на который приходится около половины случай заражения в стране. Он говорил, что жители штата массово уезжают во Флориду, усугубляя ситуацию с распространением коронавируса. Но в затем в своём Twitter написал, что вместо карантина региональные власти введут ограничения на передвижения и контроль за их соблюдением.

Против введения тотального карантина выступал губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Ранее он уже объявил о прекращении работы всех компаний, не имеющих первостепенной важности и обязал их сотрудников оставаться дома под страхом штрафа.

Но на временном закрытии трёх северо-восточных штатов для нераспространения инфекции на юг. настаивал губернатор Флориды Рон Десантис. Но Куомо считает, что изоляция мало что изменит в медицинском плане, зато вызовет экономический коллапс и много правовых вопросов.

За последние двое суток в штате Нью-Йорк каждые 17 минут умирает один из заражённых коронавирусом. Медработники с трудом справляются с нагрузкой и обвиняют власти в нехватке медикаментов, защитных средств и снаряжения.

В субботу утром сотрудники одной из больниц протестовали против предписания руководства о повторном использовании средств индивидуальной защиты.