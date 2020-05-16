Бундеслига возобновила сезон

Футбол против пандемии: Бундеслига первой из сильнейших футбольных дивизионов Европы решила доиграть турнир, прервав локдаун. И так определила новый стандарт посткоронавирусной игры - с пустыми трибунами и дезинфекций мячей.

Первый после выхода из карантина матч завершился уверенной победой Дортмундской "Боруссии", обыгравшей на домашнем поле гельзенкирхенского "Шальке" - 4:0. Автором первого гола после возобновления сезона стал нападающий Эрлинг Холанд. Трибуны не взорвались овациями. Тихий футбол и тихая победа - новый опыт для всех, говорит болельщик из Дортмунда, следивший за игрой по телевизору : "Конечно, мы предпочли бы сейчас быть на стадионе вместе с 83-тысячной армией других фанатов. Очень странный матч: вы слышите игроков, комментаторов, удары мяча - и все. Абсолютно новая играя".

Для возобновления турнира Бундеслига соблюдает строжайший санитарный протокол. Он предполагает в числе прочего бесконтактные тренировки, запрет на появление футболистов в общественном транспорте и главное - активное тестирование. Сообщается, что Бундеслиге понадобится около 25 тысяч тестов, чтобы завершить сезон.