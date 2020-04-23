"Двойной кризис" в парижских пригородах

В пригородах Парижа полиция за минувшую ночь арестовала не менее 13 человек — участников беспорядков. Власти осуждают вспышку насилия и заявляют, что ситуация под контролем: по масштабам несравнимо с бунтами 2005 года. Тем не менее, столкновения не утихают уже несколько дней: начались они в субботу.

Анелиз Боржес, Euronews:

"Вот с этого самого места началась последняя вспышка насилия. Прямо здесь 30-летний мотоциклист врезался в полицейскую машину без опознавательных знаков. Местные жители говорят, что полицейские намерено открыли дверь, чтобы травмировать его".

Сам пострадавший находится в больнице с переломом. Накануне из своей палаты он призвал всех к спокойствию. Жители пригородов обвиняют стражей порядка и утверждают, что это далеко не первый случай:

"Здесь нередко такое происходит. В нашего соседа, молодого парня, выстрелили 8 раз, потому что он не захотел, чтобы его обыскивала полиция. Мы хотим быть равными, это же Франция — равенство, братство. Но мы чувствуем, что к нам относятся иначе. Если ты из пригорода, особенно такого, который считают неблагополучным, то ты — гражданин второго сорта, если ты араб, чёрный, мусульманин".

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер связал происходящее с жёсткостью карантинных мер: обитатели таких пригородов живут в стеснённых условиях, изоляцию соблюдать тяжело. А потеря работы, которой тут и так очень мало, резко усиливает социальную напряжённость.

Муниципальные власти всё чаще проводят бесплатную раздачу продуктов.

Оливье Клейн, мэр Клиши-дю-Буа:

"В рабочих пригородах — двойной кризис: и в здравоохранении, и в социальной сфере. Возможно, мы не сумели предусмотреть последствия. Остаться дома и прекратить даже формально работать — значить лишь увеличить масштаб проблем".

Обстоятельства инцидента, который стал причиной происходящего, пока уточняются.

Автор, снявший его на видео, которое теперь приобщили к делу, считает, что у его соседей с сложившихся условиях просто не остаётся другого выхода:

"Я смотрю на это не как на бунт ради бунта, а как на крик о помощи. Именно это происходит в этих районах — они взывают о помощи к правительству, к президенту. Может, это не лучший способ так сделать, но так их хотя бы точно услышат".

В одном из профсоюзов полиции при этом подчеркнули, что стражи порядка вряд ли смогут одновременно контролировать соблюдение режима и справляться с беспорядками, если они усилятся.