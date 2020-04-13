Строгий карантин продлен во Франции до 11 мая

Президент Франции Эммануэль Макрон продлил действие строгих карантинных мер в странен до 11 мая. В обращении к нации он заявил, что благодаря общим усилиям темпы эпидемии начинают замедляться. Границы Франции с неевропейскими государствами останутся закрытыми до нового распоряжения.

Действие режима строгой самоизоляции необходимо продлить до понедельника 11 мая. В настоящее время — это единственный способ эффективного реагирования и это условие для дальнейшего замедления распространения вируса, чтобы в палатах интенсивной терапии были свободные места, а наши медицинские работники имели возможность восстанавливать силы Эммануэль Макрон Президент Франции

Французский лидер отметил, что правила режима самоизоляции не планируется изменять и призвал к их соблюдению в уже существующем виде на всей территории страны.

После 11 мая постепенно будут открываться детские сады и учебные заведения, но занятие в стенах университетов не начнутся до лета. Рестораны, кафе, отели, кинотеатры, театры и музеи останутся на данном этапе закрытыми. Крупные фестивали и мероприятия с большой аудиторией нельзя будет проводить как минимум до середины июля.

С 11 мая власти планируют предоставить населению защитные маски.

Во Франции с начала пандемии от последствий коронавирусной инфекции скончались 14967 человек, зарегистрировано свыше 98 тысяч случаев заражения. Пятый день подряд фиксируется небольшое суточное снижение числа пациентов в реанимации.