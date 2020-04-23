Италия: вылечившихся больше, чем заразившихся

В Великобритании второй день подряд отмечено снижение числа смертей за сутки. В четверг было объявлено,чо скончались 616 человек; в среду их было 759. Падение числа смертельных исходов уже наблюдалось несколько дней назад, но позже показатели вновь стали расти.

На этом фоне представители Банка Англии, основываясь на данных других стран, которые коронавирус затронул раньше, заявляют, что Великобританию может ждать крупнейший экономический спад за столетие — а то и за несколько веков.

Во Франции власти раскрывают всё новые детали планов по снятию мер изоляции. Так, в президентской администрации в четверг заявили, что отмена произойдёт одновременно во всех регионах — тогда как ранее не исключалось, что это будет зависеть от конкретной ситуации. В то же время возобновление занятий в школах, запланированное на 11 мая, будет частичным.

В Италии в четверг впервые число вылечившихся превысило число заразившихся: более трёх тысяч справившихся с болезнью за сутки. Итальянские СМИ на этом фоне сообщили, что летом в стране могут начаться клинические испытания вакцины, разработанной консорциумом компаний из Италии, Германии и Бельгии.

В Испании тем временем вступило в силу ограничение на максимальную розничную цену для хирургических масок: 96 евроцентов за штуку. Власти страны пошли на такой шаг, чтобы прекратить злоупотребления в этой области. Мадрид планирует ограничить и цены на обычные гигиенические маски, когда их будет произведено достаточное количество, и не исключает, что подобные меры коснутся и других товаров, например перчаток.