"Барселона" продаёт название Камп Ноу

"Барселона" продаёт право на название своего легендарного стадиона Камп Ноу. Вся вырученная сумма пойдёт на борьбу с пандемией.

Hand in hand with @FundacioFCB, we put the Camp Nou, icon of our club, at the service of the fight against Covid-19. We trust that this decision will contribute to coping with the coronavirus pandemic — Josep Maria Bartomeu (@jmbartomeu) April 21, 2020

"Мы столкнулись с глобальным кризисом, не имеющим прецедента в нашей современной истории. Поэтому мы должны мужественно и спокойно взять на себя ответственность. Мы считаем жизненно важным использовать все имеющиеся у нас ресурсы для борьбы с пандемией коронавируса и его последствиями. (...) Впервые кто-то сможет переименовать Камп Ноу, но доходы пойдут всему человечеству, а не только Барсе", - сказал вице-президент каталонского клуба Жорди Кардонер, который сам недавно переболел COVID-19 и уже выздоровел.

International press praises the transfer of Camp Nou naming rights to the Barça Foundation (@FundacioFCB) — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) April 21, 2020

Как именно будут использованы деньги, определит фонд клуба и спонсор: каждая сторона внесёт свои предложения на распределение половины средств. "Барселона" уже заявила, что хочет предложить использовать часть денег в Испании, особенно в Каталонии, и в тех странах, где клуб имеет действующие благотворительные фонды. Кардонер сказал, что среди планируемых проектов - помощь пожилым людям, особенно в домах для престарелых.

Камп-Ноу - самый большой стадион в Европе, вмещающий почти 100 тысяч зрителей. У него никогда не было спонсора с момента открытия в 1957 году.

Права на переименование будут действительны на протяжении всего сезона 2020-2021. "Барселона" надеется заключить сделку в ближайшие недели. Из-за пандемии в бюджете клуба, который к тому же переживает внутренние разногласия, уже образовалась дыра, вынудившая сократить зарплату игрокам. Тем не менее для её закрытия вырученные средства использоваться не будут.