Кому выгодна дешёвая нефть?

Теоретически падение цен на нефть означает снижение затрат для производителей и цен для потребителей. Обычно они выигрывают от более дешёвого топлива и снижения стоимости авиаперевозок. В карманах остаётся больше денег, которые можно было бы потратить на другие вещи, но только не сейчас. Прежде всего потому, что причина нынешнего нефтяного кризиса, обрушившего цены на "чёрное золото" до исторических значений - экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса.

Китай - крупнейший в мире импортёр нефти. Когда Поднебесная ввела карантин и режим самоизоляции в начале этого года, спрос на нефть упал. А поскольку и в других странах экономика встала, спрос на нефть и вовсе почти иссяк.

Многие заводы и фабрики закрылись, люди вынуждены оставаться дома, транспорт работает с минимальной нагрузкой, воздушное сообщение почти прекратилось. Но при этом добыча нефти продолжается.

"По сути, это эквивалентно тому, как если бы производители сырой нефти выливали свою продукцию на улицу, как молочные фермеры, когда у них кризис перепроизводства. Мы наблюдаем такую ситуацию, когда рынок перенасыщен. Вот почему цены так сильно снизились. Приходится уже чуть ли не платить кому-то за то, чтобы он забрал у вас вашу нефть", - говорит аналитик Again Capital Джон Килдафф.

Если Китай - крупнейший импортер нефти, то Соединенные Штаты, Саудовская Аравия и Россия - крупнейшие её производители. А для них дешёвая или даже "бесплатная" нефть (как это случилось с техасской, цена которой впервые в истории упала до отрицательных значений) означает огромные убытки.

"Прямое влияние на экономику в результате таких цен на нефть будет оказываться исключительно с точки зрения потери рабочих мест. Это будет неизбежно из-за того, что различные компании либо переживают банкротство, либо сильно сокращают добычу", - считает Ранджит Раджа, аналитик финансовой компании Refinitiv.

Нефтедобывающие страны сильно зависят от этой отрасли. Теперь они могут столкнуться с дефицитом финансирования, когда речь идет о расходах в таких секторах, как образование, сельское хозяйство или даже здравоохранение.

Эксперты считают, что спрос на "чёрное золото" в ближайшее время не будет сильно расти: всё говорит о том, что мировая экономика переживает самый глубокий спад со времен Великой депрессии 30-х годов. Но низкие цены на нефть могут способствовать более быстрому восстановлению после окончания коронавирусного кризиса.