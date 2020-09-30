Shell сокращает тысячи сотрудников

Royal Dutch Shell заявила, что планирует сократить от 7 тыс до 9 тыс рабочих мест , столкнувшись с большими трудностями, среди которых - падение спроса на нефть на фоне пандемии Covid-19. Британско-нидерландский нефтегазовый гигант намерен завершить поэтапные сокращения персонала к 2022 году, они включают и 1,5 тыс сотрудников, согласившихся на добровольное увольнение в этом году.

Генеральный директор Shell Бен ван Берден сказал, что сокращение рабочих мест было "единственно верным решением для будущего компании", которая стремится сократить расходы и провести реструктуризацию для перехода на экологически чистую энергию.

Британская BP также столкнулась с сокращением доходов и недавно объявила, что планирует уволить 10 тыс из своих 70 тыс сотрудников по всему миру.

Нефтяные компании подвергаются всё большему давлению со стороны активистов-экологов и некоторых инвесторов, требующих свернуть разведку и производство в рамках борьбы с изменением климата.

Прибыль энергетических компаний сильно пострадала от пандемии и правительственных мер по ее сдерживанию.

В Shell работает около 83 тыс человек. Ожидается, что увольнения позволят сэкономить от 2 до 2,5 млрд долларов в год. В апреле 2020 года компания сократила дивиденды впервые со времен Второй мировой войны, прежде чем они упали до рекордных 18 млрд долларов во втором квартале.