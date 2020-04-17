След уханьской лаборатории

Разведывательные службы США проверяют версию о том, что новый коронавирус мог распространиться по миру из китайской лаборатории в Ухани. По данным американских телеканалов, аналитики склоняются к версии о случайности и сомневаются в том, что вирус был создан искусственно или распространён специально. Тем не менее, президент Трамп заявил, что Китай раскрыл не всю информацию об инфекции.

Толчком для расследования послужила на этой неделе публикация "Вашингтон Пост". В статье сообщается, что американские дипломаты ещё два года назад выражали сомнения в безопасности уханьской лаборатории, где исследовали, по данным издания, как раз группу коронавирусов.

Союзники США с осторожностью относятся к таким заявлениям, но подчёркивают, что Китаю придётся отвечать на неприятные вопросы.

Доминик Рааб, министр иностранных дел Великобритании:

"Я считаю, что абсолютно необходим очень, очень глубокий анализ, вынесение уроков, включая изначальные причины вспышки. Нам никак от этого не уклониться. И возглавлять эту деятельность должна наука. Я уже говорил, что выяснять, как именно началась вспышка, как предотвратить подобное в будущем, — мы будем в тесном сотрудничестве в партнёрами по всему миру, включая, конечно же, ВОЗ и другие международные организации".

Подобными вопросами задаются лидеры многих европейских стран; например французский президент высказывал свои сомнения журналистам "Файненшнл таймс".

В Китае же отрицают саму возможность лабораторного следа, даже случайного, не говоря уже о намеренном, и называют сведения западных журналистов клеветой.

Чжао Лицзянь, представитель МИД КНР:

"Что касается происхождения и путей распространения нового коронавируса, позиция Китая чёткая: мы уверены, что это чисто научный вопрос, требующий профессионального подхода учёных и опытных врачей. Глава ВОЗ неоднократно подчёркивал отсутствие свидетельств лабораторного происхождения вируса".

Более того, по мнению посла Китая в России, которого цитирует ТАСС, геном нового коронавируса свидетельствует, что он возник не в Ухани, а был туда тем или иным образом завезён.

В самой Ухани на этом фоне уточняют статистку, пересчитывая данные самых первых дней эпидемии, когда из-за лавинообразного роста новых случаев точный учёт был затруднён. По обновлённым данным, в городе заразились более 50300 человек, а число погибших превышает 3860.