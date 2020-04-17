Трамп: сделаем Америку снова открытой!

"Сделаем Америку снова открытой" - с таким призывом обратился к губернаторам президент США. На брифинге в Вашингтоне в четверг Дональд Трамп предложил "дорожную карту" поэтапного восстановления нормальной жизнедеятельности страны.

"Основываясь на последних данных, наша команда экспертов согласна с тем, что мы можем открыть новый фронт в войне с COVID-19, назовем его у "снова открыть Америку". Губернаторы наделяются полномочиями адаптировать свой подход, исходя из различных обстоятельств в их штатах. Ведь, как мы знаем, штаты сильно друг от друга отличаются. Все они красивые, мы тепло к ним всем относимся, но они очень, очень разные. Если они должны оставаться закрытыми, мы даем им возможность это сделать. Если же они считают, что пришло время открыться, мы предоставим им свободу действий и рекомендации о том, как выполнить эту задачу", - заявил Трамп.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в четверг продлил режим изоляции до 15 мая. Он подчеркнул, что первая волна эпидемии пошла на убыль, но необходимо снизить скорость распространения вируса. В связи с этим с вечера пятницы всем жителям предписано носить маски.

Этот четверг поставил в США антирекорд по числу умерших от COVID-19: 4 591 человек, по данным Университета Джонса Хопкинса. В целом жертвами эпидемии стали более 33 200 американцев, число заразившихся превысило 670 000.