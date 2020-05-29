"Мы Едины": кинофестиваль всей планеты в сети

Вместо красной дорожки — красный логотип: крупнейшие кинофорумы мира отправляются в сеть. В пятницу в YouTube стартовал онлайн-проект, представляющий около сотни лент 21 кинофестиваля со всей планеты: "Сандэнс", Венеция, Берлин, Торонто, Сан-Себастьян, Мумбай и многие другие.

Замысел получил название "Мы едины" и стал ответом на коронавирусный карантин, из-за чего киносмотры приходится отменять или откладывать.

Собрать зрителей и критиков теперь можно только в сети. На канале можно будет не только увидеть сами фильмы, но и послушать выступления режиссёров, дебаты обозревателей и экспертов кинорынка, посмотреть шоу и презентации.

Просмотр лент бесплатный, при этом желающие могут внести вклад в фонд ВОЗ по борьбе с коронавирусом.

В условиях, когда кинозалы оказались закрыты, бум на всех континентах переживают автокинотеатры: развлечение середины прошлого века неожиданно оказалось весьма актуальным в условиях пандемии.

В некоторых странах, снимающих ограничения, открылись и обычные залы. Но их посещение сопряжено с выполнением строгих правил социального дистанцирования.