Кинотеатр в лионском дворе

Каждый вечер ровно в 20:00 для жителей пяти зданий в лионском квартале Круа Рус открывается кинотеатр под открытым небом. Кинофильмы и мультфильмы - старые, ставшие классикой, и новые - сменяют друг друга на противоположной стене, которая служит экраном.

"Это момент вне времени, который позволяет забывать о происходящей во всём мире драме и просто наслаждаться совместным просмотром", - говорит одна из зрительниц. Кино она смотрит прямо из своего окна, с мужем и маленьким ребёнком.

Сказочный мир кино дарит своим соседям Людовик де Шам. Он плотник, но в эти дни вынужденной самоизоляции стал кинооператором-любителем.

"Сейчас появляется масса инициатив: кто-то создаёт дистанционный хор, мы узнали об этом вчера - я ещё не смотрел, но мне рассказали. Это очень забавно! Словом, очень много идей таких сейчас рождается", - говорит Людовик.

Для этого вечера он подготовил подборку мультфильмов для детей. Но их с удовольствием смотрят и взрослые, а потом благодарят аплодисментами.