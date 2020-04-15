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Спорт

"Тур де Франс" перенесли на 29 августа

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 Кнарик Хачатрян
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"Тур де Франс" перенесли на 29 августа
Авторское право  Thibault Camus/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved
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Пандемия вмешалась и в планы организаторов знаменитой веломногодневки "Тур де Франс". В этом году она не сможет начаться в намеченный срок - с 27 июня - так как президент Франции Эммануэль Макрон отменил в стране все публичные мероприятия с большим скоплением людей до по меньшей мере середины июля.

Тем не менее любители велоспорта не теряют надежды, что гонка "Большая петля", как её называют, всё же состоится: организаторы уже объявили новые даты её проведения - с 29 августа по 20 сентября. По их словам, они достигли соглашения со всеми заинтересованными сторонами - как с местными властями, так и с государственными органами.

Если до 29 августа опасность распространения коронавируса сойдёт на нет, "Тур де Франс" пройдёт по тому же маршруту, что и планировалось, без изменений. За свою более чем вековую историю велогонка отменялась лишь в период Первой и Второй мировых войн.

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