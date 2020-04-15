"Тур де Франс" перенесли на 29 августа

Пандемия вмешалась и в планы организаторов знаменитой веломногодневки "Тур де Франс". В этом году она не сможет начаться в намеченный срок - с 27 июня - так как президент Франции Эммануэль Макрон отменил в стране все публичные мероприятия с большим скоплением людей до по меньшей мере середины июля.

Тем не менее любители велоспорта не теряют надежды, что гонка "Большая петля", как её называют, всё же состоится: организаторы уже объявили новые даты её проведения - с 29 августа по 20 сентября. По их словам, они достигли соглашения со всеми заинтересованными сторонами - как с местными властями, так и с государственными органами.

Following the President’s address on Monday evening and as a part of the fight against the spread of COVID-19, the organisers of the Tour de France, in agreement with the Union Cycliste Internationale (@UCI_cycling), have decided to postpone @letour.#TDF2020 — Tour de France™ (@LeTour) April 15, 2020

Если до 29 августа опасность распространения коронавируса сойдёт на нет, "Тур де Франс" пройдёт по тому же маршруту, что и планировалось, без изменений. За свою более чем вековую историю велогонка отменялась лишь в период Первой и Второй мировых войн.