Колумбия чествует победителя "Тур де Франс" Эгана Берналя

Тысячи фанатов собрались в колумбийском городе Сипакира, чтобы поприветствовать победителя "Тур де Франс" Эгана Берналя. 22-летний спортсмен стал первым латиноамериканцем и самым молодым победителем престижной велогонки за 110 лет. Он пообещал собравшимся на главной площади своего родного города поклонникам, что и дальше будет добиваться побед.

Эган Берналь, победитель "Тур де Франс"

"Я хочу оставаться реалистом, чтобы продолжать работать, как я это делал до сих пор, чтобы получать удовольствие от велоспорта. Если мы когда-нибудь сможем выиграть еще один "Тур де Франс", то постараемся выиграть и третий. За третьим будет четвертый, а за четвертым – пятый. Это похоже на наркотик, вы выигрываете один раз и хотите это делать снова и снова"

Джайро Сьерра, фанат велогонок

"Для многих он – супергерой! Такой же, как Найро Кинтана и Ригоберто Уран. Все они примеры, которые мотивируют людей"

Помимо "Тур де Франс" Эган Берналь за этот велосезон выиграл еще две гонки, "Париж-Ницца" и "Тур Швейцарии".