"Тур де Франс"-2020: от Ниццы до Парижа

В Париже прошла официальная презентация маршрута престижной веломногодневки "Тур де Франс" в 2020 году.

На церемонии присутствовали велогонщики британской команды Ineos — четырехкратный победитель "Тур де Франс" Крис Фрум и действующий чемпион "Большой петли" Эган Берналь. Колумбиец стал самым молодым за более чем 100 лет победителем многодневки.

Победитель "Тур де Франс" Эган Берналь — идеально связующее звено со следующим гран-туром. Он выиграл в Париже, Он выиграл в Ницце. Он выиграл "Париж-Ниццу". А сейчас он намеревается выиграть "Ниццу-Париж" за три недели. Вот это и называется "Тур де Франс". Гонка, которую он попытается выиграть снова, но будет он такой не один Кристиан Прюдомм директор "Тур де Франс"

Старт гонке дадут в Ницце 27 июня, раньше чем обычно. Связано это с проведением олимпийских игр в Токио.

По ходу преодоления 3470 километров гонщикам предстоит преодолеть все пять горных хребтов Франции, в сумме 29 подъемов различной степени сложности.

Сам маршрут будет включать в себя девять равнинных, три среднегорных, восемь горных этапов и всего одну индивидуальную гонку на время, которую организаторы поставили на предпоследний этап многодневки.

36-км дистанция с раздельным стартом и финишем на Планш-де-Бель-Фий определит победителя "Тур де Франс-2020".

Финальный этап, по традиции, пройдет на Елисейских полях 19 июля.