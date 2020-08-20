Доступ зрителей на "Тур де Франс" ограничат

Ежедневные тесты для спортсменов и ограниченное число зрителей: организаторы "Тур де Франс" объявили о мерах безопасности, при которых веломногодневка пройдёт в этом году. Соревнования решили не отменять, но перенесли, и гонка стартует 29 августа в Ницце.

Кристиан Прюдом, директор "Тур де Франс":

"На протяжении всего тура нас будет сопровождать мобильная лаборатория, которая позволит получить результаты теста в течение часа, максимум двух, в любом случае, мы получим результаты не на следующий день, а гораздо быстрее".

Число зрителей будет ограничено: на первых трёх этапах по 500 человек, и возможность посмотреть на велосипедистов придётся разыгрывать в лотерею. На многих участках будут размещены кордоны полиции, а селфи и автографы строго запрещены. Руководство "Тура" настойчиво просит зрителей быть в масках.

Кристиан Прюдом, директор "Тур де Франс":

"Обычно в июле в числе зрителей — 20% иностранцев, а на некоторых этапах иногда и до 50% иностранцев, приезжающих посмотреть на гонку".

Маршрут веломногодневки изменять не стали: спортсменам предстоит преодолеть 3470 км по южной и центральной Франции: 21 этап, из них 8 горных с 29-ю подъёмами. Причём отдыхать гонщики смогут только два дня.