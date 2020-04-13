Таиланд: маски для новорождённых

Родильный дом в в Бангкоке выдаёт маски новорождённым. Прозрачный пластиковый козырёк должен защитить младенца от инфекции. Роженицы и медики в роддоме носят маски в обязательном порядке, а отцам можно видеться с детьми только через стекло.

Ранее врачи из США сообщили, что у нескольких младенцев тест на коронавирус дал позитивный результат. Однако пока неясно, заразились ли они после рождения или ещё в утробе, от матери.