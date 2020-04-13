Таиланд: маски для новорождённых

Родильный дом в в Бангкоке выдаёт маски новорождённым. Прозрачный пластиковый козырёк должен защитить младенца от инфекции. Роженицы и медики в роддоме носят маски в обязательном порядке, а отцам можно видеться с детьми только через стекло.
Ранее врачи из США сообщили, что у нескольких младенцев тест на коронавирус дал позитивный результат. Однако пока неясно, заразились ли они после рождения или ещё в утробе, от матери.
Другие No Comment
Бангкок: маски продаёт автомат
Кения: давка из-за еды
Лионский хор исполнил "Don’t Stop Me Now"
Аплодисменты в испанском парламенте
Париж: пустые автобусы и поезда метро
Бангкок: маски продаёт автомат
Кения: давка из-за еды
Лионский хор исполнил "Don’t Stop Me Now"
Аплодисменты в испанском парламенте
Париж: пустые автобусы и поезда метро
Вена: высокая кухня, доставка люкс
Мекка опустела
Коронавирус на колесах в Хайдарабаде
Ухань празднует окончание карантина
Мадрид в условиях изоляции: пустые улицы и призывы к сопротивлению
Рио-де-Жанейро: как пожарный веселит жителей
Коронавирус в Таиланде: "Пинто" спешит на помощь
Пустые улицы Глазго
Сотрудники McDonald's: "Мы рискуем нашими жизнями!"
Едины в борьбе с коронавирусом: в Индии зажгли миллионы светильников и лампад