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Таиланд: маски для новорождённых

Родильный дом в в Бангкоке выдаёт маски новорождённым. Прозрачный пластиковый козырёк должен защитить младенца от инфекции. Роженицы и медики в роддоме носят маски в обязательном порядке, а отцам можно видеться с детьми только через стекло.

Ранее врачи из США сообщили, что у нескольких младенцев тест на коронавирус дал позитивный результат. Однако пока неясно, заразились ли они после рождения или ещё в утробе, от матери.

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