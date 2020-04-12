Заражённая Пасха

В Польше в страстную субботу ксендзы в защитных масках проводили обряды не внутри костелов, а на стоянках, прихожане не выходили из машин или сидели от священников на довольно большом расстоянии.

В Румынии жители пренебрегли рекомендациями властей и отправились на рынок за провизией к пасхальной трапезе. В настоящий момент в стране почти 6 тысяч зараженных и количество летальных исходов приближается к трем сотням.

В Сербии инфицированы более 3 000, а число смертей составляет чуть больше семидесяти, для обеззараживания улиц используются дроны.

На всей территории Литвы усилены меры контроля за передвижением, полиция проверяет всех путешественников, отправившихся в дорогу в эти дни.

В Чехии в домах престарелых запрещены посещения, те, кто живут в этих пансионах, очевидно, скучают без родных и близких, поэтому в одном из таких учреждений был устроен импровизированный концерт, обитатели с удовольствием слушали музыкантов, игравших всем известные мелодии.