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Израиль

COVID-19: пасхальная месса при закрытых дверях

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 Елена Караева
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COVID-19: пасхальная месса при закрытых дверях
Авторское право  Ariel Schalit/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Лишь в присутствии священнослужителей - и в отсутствии прихожан, поскольку в Иерусалиме действует карантин - архиепископ Пьербаттиста Пиццабалла в своей проповеди в храме Гроба Господня в Иерусалиме подчеркнул, что в пасхальный праздник унынию не место, и что следует видеть благо. А творят его творят те, кто жертвует своими жизнями, спасая других.

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
Pierbattista PizzaballaCopyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.Sebastian Scheiner

В время богослужения соблюдались все меры безопасности - допущенные в храм молились, находясь друг от друга на требуемом расстоянии, на них были надеты защитные маски.

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
Pierbattista PizzaballaCopyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.Sebastian Scheiner
Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
Pierbattista PizzaballaCopyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.Sebastian Scheiner

Одновременно с Пасхой, которую отмечают западные христиане, последователи иудаизма молятся рядом со Стеной плача в честь Песаха. И тут прихожане придерживаются карантинных мер - молиться разрешено не более 10 верующим одновременно, находясь друг от друга на расстоянии не менее полутора метров.

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
Virus Outbreak Israel Cohanim BlessingCopyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.Sebastian Scheiner

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