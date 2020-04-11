"Это не война, а испытание нашей человечности"

Российские власти сообщили, что за минувшие сутки в стране от осложнений COVID-19 скончались ещё 12 человек — общее число умерших достигло 106. Большинство жертв, по официальным данным, приходится на Москву (58 человек) и Московскую область (14). Погибшие от коронавируса есть в Санкт-Петербурге, Республике Коми, Нижегородской области, Краснодарском крае, Пензенской области, Ставропольском крае, Калининградской области, Республике Марий Эл, Республике Бурятия, Ямало-Ненецком автономном округе, Владимирской области, Пермском крае, Чеченской Республике, Хабаровском крае, Республике Северная Осетия—Алания, Оренбургской области, Приморском крае, Иркутской области, Псковской области, Костромской области.

В Великобритании в субботу было объявлено о смерти за минувшие сутки ещё 917 с диагностированным коронавирусом — общее число погибших от эпидемии в этой стране приблизилось к десяти тысячам. Анализы на возбудитель COVID-19 оказались положительными у порядка восьмидесяти тысяч британцев. Четверть из них пришлось положить в больницу.

Эти тяжёлые цифры подчёркивают серьёзность чрезвычайной ситуации в нашей стране. Разрушительные последствия эпидемии и беспрецедентные, но необходимые меры противодействия ей затрагивают все стороны нашей повседневной жизни. Прити Пател министр внутренних дел Великобритании

В Германии от последствий заражения скончались на сегодня около трёх тысяч человек. С редким обращением к нации выступил федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер — он призвал граждан ФРГ к "терпению и дисциплине".

Пандемия — это не война. Нации не идут против наций, солдаты — против солдат. Это испытание нашей человечности. Франк-Вальтер Штайнмайер Президент ФРГ

Во Франции, где болезнь унесла более 13 тысяч жизней, на улицах всё чаще встречаются полицейские патрули. Суббота принесла известия о гибели ещё 635 жителей республики — общее число жертв достигло здесь 13.832 человек.

В Италии вновь выросло число умерших за сутки — в субботу оно составило 619 человек, на 49 больше, чем день назад. Здесь эпидемия COVID-19 унесла более 19 тысяч жизней, и более 150 тысяч человек проходят лечение. Страна живёт надеждой на скорое преодоление пика — но пока меры карантина, по всей вероятности, продолжат продлевать.