Европа: пасхальные праздники с горьким привкусом

Бельгия - страна известная на весь мир своим качественным шоколадом. В магазинчике в Халле, расположенном недалеко от Брюсселя, продаются десятки видов сладостей. Шоколадные яйца, зайчики, котики, белочки.... Все, что только можно себе представить. Обычно в этой кондитерской полно посетителей. Сегодня их практически нет. И это несмотря на то, что даже на фоне пандемии коронавирусной инфекции, бельгийские власти разрешили шоколатье продавать свою продукцию.

Ги Гале, Королевская бельгийская ассоциация кондитеров: "Продажи в Пасхальные праздники обычно составляет от 15 до 25 процентов годового дохода в нашей индустрии. Но очевидно, что в этом году этот процент будет намного ниже ".

Покупать и дарить шоколад на Пасху принято и в Италии. Здесь, в Риме, дела у кондитеров идут несколько лучше, в том числе, благодаря онлайн заказам и доставке на дом. Если раньше клиенты предпочитали непосредственно приходить в кондитерские, теперь из-за страха заразиться коронавирусом, многие сидят по домам.

Аналогичную ситуацию можно наблюдать и во Франции. В настоящее время оценить потери европейского рынка шоколада не представляется возможным. Но сами кондитеры опасаются, что год окажется с горьким привкусом.