Пасха во время пандемии

Нынешние пасхальные выходные для многих европейцев будут мало похожи на праздник: церкви повсеместно закрыты, массовые ритуальные шествия и службы отменены. Но и разведённые по домам карантинными мерами, люди пытаются отпраздновать Пасху, возместить недостающее семейным теплом.
Дороги в Словакии заблокированы: в рамках борьбы с распространением коронавируса правительство предписало ограничить поездки и не уезжать на пасхальные каникулы в другие районы страны. Те, кто по той или иной причине всё же пустились в путь, выстаивают в длинных пробках, ожидая проверки. Особый контроль полиции и военных будет действовать до понедельника.
Главные туристические регионы Ирландии объявили, что не будут принимать приезжих в пасхальные выходные. В Бандоране на побережье Атлантики уже выразили беспокойство по поводу роста числа людей, пересекающих границу. Город сильно зависит от туризма, и обычно на Пасху здесь особенно многолюдно. Но сейчас улицы Бандорана пустынны, отели и магазины закрыты.
В испанской Малаге в эти предпасхальные дни непривычно малолюдно. Одна из улиц города, которая по иронии судьбы называется Христос Эпидемии, заселена многочисленными братствами. Но лишь небольшая группа верующих пришла на этот раз помолиться в часовню Христа Спасителя.
Пасху в Малаге традиционно встречают пышно: в Страстую неделю в город съезжаются около полумиллиона гостей, а длинные красочные процессии растягиваются на километры. И хотя шествий на этот раз не будет, жители не отказались от идеи отметить праздник всем миром: пасхальную неделю они проводят на балконах.