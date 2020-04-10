COVID-19: более 1,6 млн заражённых

Распространение коронавирусной инфекции по всему миру сдержать пока не удаётся: число заражённых и жертв COVID-19 продолжает расти. На утро пятницы насчитывается уже более 1,6 млн зарегистрированных случаев заболевания, около 97 тыс человек скончались.

В Испании уровень смертности рос и падал в течении недели, но в целом кривая, похоже, выравнивается. За последние сутки летальных случаев вновь было меньше, чем в предыдущие дни, что вселяет надежду. В четверг парламент страны принял решение продлить карантин до 26 апреля.

"Полученные данные позволяют говорить о наметившейся положительной динамике, - сказал премьер-министр Испании Педро Санчес. - Мы достигли пика заражения COVID-19 и преодолели его. Сейчас мы находимся в начале наметившегося спада, этот период условно называется "удаление накипи".

В Италии также на этой неделе наблюдалось колебание показателей. В четверг в стране был зарегистрирован рост смертности, в то время как правительство решало вопрос о продлении карантина и самоизоляции, введённых до 13 апреля. Тем не менее Рим всё ещё рассматривает волосность открытия некоторых предприятий со следующей недели.

Во Франции визит президента Эммануэля Макрона на юг страны к выдающемуся вирусологу вызвал полемику. Профессор Дидье Раульт отстаивает применение противомалярийного препарата хлорохина для борьбы с коронавирусом, но многие другие французские и зарубежные учёные оспаривают эффективность этой терапии, подчёркивая также серьёзный негативный побочный эффект от применения этого лекарства.

J'ai eu le plaisir d'accueillir hier le Président de la République @EmmanuelMacron à l'@IHU_Marseille : un lieu qui met en synergie diagnostic, recherche et soin.

Aujourd'hui, nous pouvons tester jusqu'à 4000 prélèvements par jour. Notre expérience doit servir au pays. pic.twitter.com/ausmvgW5ET — Didier Raoult (@raoult_didier) April 10, 2020

Ожидается, что в понедельник Макрон выступит с обращением к нации и выскажется по поводу сроков карантина. По всей видимости, он снова будет продлён. В стране в последние дни наблюдается резкий рост смертности и числа заражённых.

Германия готовится к широкомасштабному тестированию населения, чтобы определить, сколько жителей страны на данный момент уже обладают иммунитетом от COVID-19 и сколько были заражены, не зная об этом. Результаты будут известны в начале мая. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила:

"Последние данные о распространении вируса дают основания для сдержанной надежды. Уровень смертности немного снизился, число заражённых немного сократилось, если вычесть тех, кто был инфицирован повторно и тех, кто, к сожалению, скончался".

В Германии также ждут решения правительства о возможном выходе из карантина. Предположительно, он будет продлён до 19 апреля.