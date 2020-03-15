Пасхальные богослужения в Ватикане пройдут без прихожан

Все традиционные пасхальные богослужения в Ватикане в этом году пройдут без прихожан из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава службы печати Святого престола. По его словам, все богослужения будут транслироваться в прямом эфире на официальном сайте новостей Ватикана, а также по телевидению.

В воскресенье папа римский Франциск обратился к итальянским священникам со словами благодарности за поддержку в столь сложное время.

Франциск, папа римский: "Я хотел бы поблагодарить всех священников за их созидание. Я получаю много новостей об их созидании, особенно в Ломбардии, которая так сильно затронута коронавирусом. Священники находят тысячи способов оставаться с людьми, чтобы они не чувствовали себя брошенными и одинокими".

6 марта в Ватикане был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. Тогда Франциск во избежание распространения заболевания впервые обратился с воскресной проповедью к верующим не из Апостольского дворца, а при помощи интернет-трансляции.