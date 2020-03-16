Немцев призвали "пожертвовать пасхальными каникулами"

Президент Германии - вслед за многими другими европейскими лидерами - призвал сограждан оставаться дома, избегать контактов и остановить тем самым распространение коронавируса. В специальном обращении, опубликованном на президентском сайте, Франк-Вальтер Штайнмайер настоятельно попросил всех соблюдать меры предосторожности: в Германии сегодня число подтвержденных случаев превысило пять тысяч.

"Это важные меры для изменения социального поведения, они неоходимы, чтобы остановить распространение вируса. О том, чтобы избегать по возможности контактов с другими людьми, много говорилось в последние дни. Именно эту цель преследует закрытие школ, клубов и прочих мест скопления людей", - пояснил Ларс Шааде, замдиректора Института имени Роберта Коха, главного в стране медицинского заведения по исследованию инфекционных заболеваний.

В понедельник правительство распорядилось оставить открытыми только продуктовые магазины и небольшие рынки. Рестораны будут работать днем, а вечером должны закрывать свои двери. Канцлер Ангела Меркель призвала немцев "пожертвовать пасхальными каникулами", чтобы остановить эпидемию.

C понедельника официальный Берлин также ввел систематический контроль на границах в Францией, Австрией, Данией, Люксембургом и Швейцарией. Пересечь их без уважительной причины отныне невозможно.