Герои и изгои: врачи все чаще становятся жертвами дискриминации и насилия

Каждый вечер жители европейских городов открывают окна и выходят на балконы, аплодируя врачам, которые, рискуя своей жизнью, спасают чужие. Об их героизме пишут СМИ и пользователи соцсетей. Все, кажется, понимают, как нелегко сейчас работникам больниц.

Но некоторые врачи не знают покоя ни на работе, ни дома.

“Я поражена. Людская глупость очень огорчает. У меня нет слов…", - написала в Facebook медсестра из Тулузы Софи Рэнальди. Вернувшись домой, она обнаружила на двери записку от соседей с просьбой покинуть жилье:

“Учитывая вашу профессию, можете ли ради нашей безопасности не трогать двери в местах общего пользования и, может быть, даже переселиться в другое место? И еще выгуливать вашу собаку подальше? Не воспринимайте это на свой счет, но мне кажется, что и я лично, и другие соседи так будем чувствовать себя в большей безопасности”.

Je me sens obligé de partager ce que je viens de trouver sur ma porte de mon appartement, je suis choquée, dépitée par la connerie des gens.... J'ai pas les mots... Publiée par Sophie Rainoldi sur Dimanche 22 mars 2020

Французская полиция предупреждает: авторам таких записок может грозить штраф до 7500 евро и заключение на срок до 6 месяцев.

На юге Франции, в регионе Окситания, недавно было начато предварительное расследование после того, как медсестра подала жалобу на хозяев дома.

Женщина снимала первый этаж в частном доме вместе с мужем, детьми и матерью. Хозяева, живущие на втором этаже, отключили им воду, электричество, обрезали телевизионную антенну. Начали шуметь по утрам, чтобы заставить семью съехать. После этого медсестре и ее родным пришлось искать новый дом, и сейчас все они живут по отдельности.

Помимо этого, французские врачи жалуются на то, что все чаще становятся жертвами вандализма: неизвестные бьют стекла их машин и крадут маски, перчатки и другие средства защиты. Из-за этого многие медики во Франции сейчас стараются отклеивать от стекол автомобилей специальные значки-пропуска, на которые имеют право работники здравоохранения.

“Купите себе палатку”, - такой “совет” услышал врач из британского города Херефордшира от женщины, у которой он хотел снять жилье. За несколько дней до этого хозяева дома, где уже жил Винсент Окафор, попросили его съехать, боясь, что врач заразит их коронавирусом.

Джозеф Алсусу из Оксфорда тоже оказался без крыши над головой, но вскоре нашел выход из ситуации и даже придумал, как помочь другим врачам, лишившимся дома. Он создал сайт Rooms4NHS, через который медики могут найти жилье.

I am at work for you so please #stayathome for me and the NHS. Although I was hurt last week by an act of unkindness,... Publiée par Joe Alsousou sur Mardi 24 mars 2020

По словам Алсусу, он не ожидал такой реакции от людей, которые тут же начали предлагать свои дома и комнаты: “Я очень благодарен британцам за их поддержку. Они видят, насколько важна сегодня наша работа”.

Одни и те же крики о помощи доносятся от врачей с разных континентов.

Колумбийка Анхела-Мария Вийегас пришла в супермаркет в рабочей одежде, но охранник попросил ее покинуть магазин, чтобы не нагонять страх на других покупателей.

В тот же день девушка опубликовала видео у себя в Facebook. “Уважайте работников больниц - тех, кто находится на передовой в борьбе с пандемией”, - призвала Анхела-Мария в своем обращении.

“Я не собираюсь снимать униформу, потому что я горжусь своей профессией”, - заявила медик.

#SuperinterDiscriminaMedico #Maltratada #LaHicieronLlorar #Atropello #LaExpulsan En el supermercado Superinter de la Avenida Guadalupe en Cali, discriminaron a la médico Angela Maria Villegas. El guarda de seguridad le dijo: "niña, ¿Usted se va a ir? Es que la gente está impaciente por su presencia aquí". Por portar su uniforme fue expulsada del lugar. #EnteratePalmiraLaNoticiaBienContada Publiée par Entérate Palmira sur Mercredi 8 avril 2020

Оскорблениями и попытками выгнать из дома дискриминация врачей не ограничивается. Иногда дело доходит до физического насилия.

В Маниле полторы недели назад неизвестные облили врача отбеливателем. К счастью, мужчина не пострадал, но, по его признанию, он мог лишиться зрения. В тот же вечер медика из другого филиппинского города облили хлоркой.

Эти кадры были сняты в индийском городе Индауре. На двух врачей, которые шли в защитной одежде, набросилась разъяренная толпа, в них начали кидать камнями. Медикам пришлось спасаться бегством.

“Мы в жизни не могли представить, что на нас нападут. Я никогда не видела ничего подобного. Каким-то чудом мы смогли убежать. Я получила травму, но запугать меня им не удалось”, - говорит Закийя Саид.

Помимо этого, как и в других странах, индийские врачи столкнулись с бытовой дискриминацией. Они просят властей скорее принять меры: многих медиков соседи или хозяева выгнали из дома, и идти им некуда.