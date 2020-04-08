Во Франции от коронавируса умерли более 10 тысяч человек

Жертвами коронавирусной пандемии во Франции стали более 10 тысяч человек, в том числе 3 тысячи — в домах престарелых. Такие данные представило национальное управление здравоохранения. В общей сложности зафиксированы более 78 тысяч случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки число жертв коронавируса в стране увеличилось на 1427: 607 пациентов скончались в больницах, кроме того пришли данные о еще 820 умерших в домах престарелых.

Глава управления Жером Саломон отмечает, что это ещё не пик эпидемии и ситуация будет ухудшаться. Премьер-министр Эдуар Филипп предупредил, что меры изоляции будут продлены:

"Я понимаю, что это будет очень тяжело для многих французов, но это очень важно, если мы не хотим оказаться в ситуации, которая будет гораздо хуже, чем сегодня".

Согласно официальным данным, с начала пандемии во Франции прошли лечение от COVID-19 и были выписаны около 19 тысяч пациентов. Сейчас в больницах находятся более 30 тысяч инфицированных. Свыше семи тысяч находятся в реанимации, в том числе около сотни заболевших моложе 30 лет.