"Чтобы через границу не целовались"

Двойной забор в окрестностях Боденского озера разделил Швейцарию и Германию. Ограды на рубеже Евросоюза и Конфедерации здесь были и раньше, но граждане могли свободно ходить по парку, разделяющему две страны. Теперь закрыты все пункты пропуска.

Пандемия разделила многие семьи и не позволяет создавать новые:

"Сегодня у нас была бы свадьба. Теперь моё платье в шкафу, его костюм тоже. Мы всё-всё подготовили — а теперь приходится просто тут сидеть".

Власти не препятствуют общению, но расстояние между проволочными решётками, как и положено при коронавирусе, — два метра, поскольку предыдущие оградки позволяли обниматься и целоваться, чем граждане активно пользовались:

"Даже бокалами не чокнуться. Дистанция, да, пусть будет, но не такая же!"

Из-за пандемии коронавируса пересекать границу сейчас запрещено даже членам одной семьи, которые работают в разных странах.