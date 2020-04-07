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Черные дни автопрома

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 Вероника Доваль
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Черные дни автопрома
Авторское право  David Zalubowski/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Продажи новых автомобилей из-за коронавируса резко снизились. Причем настоящий обвал наблюдается по всему миру. По оценкам экспертов, потери отрасли в Европе и Северной Америке могут превысить 100 миллиардов долларов.

Больше всего кризис затронул Италию, которая первой в Европе ввела карантин. Там продажи новых автомобилей в марте рухнули на 85%. На 72% этот показатель снизился во Франции, почти на столько же - в Испании. Подобная динамика отмечается в Великобритании и других странах Европы, куда коронавирус пришел позднее.

Аналитики отмечают, что за каждую дополнительную неделю простоя только европейская автомобильная индустрия теряет около 8 миллиардов долларов.

Ранее крупнейшие автопроизводители отложили возобновление работы своих закрытых из-за эпидемии предприятий, которое изначально было запланировано на конец марта или апрель. При этом многие из них не уточняют новые планируемые сроки выхода из простоя. Специалисты не ожидают нормализации ситуации по крайней мере до начала мая.

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