Автопром: новые технологии требуют консолидации

Перспектива массового выпуска электромобилей и автомобилей с автономным управлением, требующая инвестиций в десятки миллиардов евро, ждет всех без исключения мировых автопроизводителей, поэтому перейти на технологии будущего под силу лишь самым крупным из них. Так эксперты объясняют слияние американо-итальянского концерна Fiat Chrysler и французской группой PSA.

В четверг Fiat Chrysler опубликовал условия предстоящего соглашения, из которого следует, что акционеры поделят активы будущего автогиганта поровну. Отмечается, что если сделка состоится, то новый автоконцерн станет четвертым в мире после немецкого VW, японской Toyota и франко-японского альянса Renault-Nissan. Он будет выпускать 8,7 миллионов машин в год.

Головная компания будет базироваться в Нидерландах, в состав Совета директоров войдут по пять человек от каждого автоконцерна, его председателем станет президент Fiat Chrysler Джон Эльканн, а исполнительным директором на пять лет - глава Groupe PSA Карлуш Тавареш.

Ранее Fiat Chrysler обсуждал возможность слияния компании с французским автопроизводителем Renault, но сделка не одобрил Париж. На этот раз министр финансов Брюно Ле Мэр не скрывает удовлетворения: "Самое главное для нас, конечно же, сохранение всех промышленных объектов на территории страны и сохранение рабочих мест".

Такие же заявления раздаются в Риме: "Безусловно, правительство настаивает на гарантиях того, что производство останется в Италии, потому что истоки компании здесь", - прокомментировал новости премьер-министр Джузеппе Конте.

Джон Эльканн - внук бывшего президента компании Fiat ныне покойного Джанни Аньелли встал во главе автоконцерна после смерти летом 2018 года предыдущего руководителя Серджо Маркьонне. Как и его предшественник, он считает, что консолидация - единственная возможность оставаться конкурентоспособным на сегодняшнем автомобильном рынке.