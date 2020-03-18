Дубай: туризм и автопром подстраиваются под коронавирус

Поскольку новости о распространении коронавируса продолжают составлять заголовки газет, мировая экономика, по прогнозам некоторых аналитиков, может лишиться до 2,4 трлн евро. И среди некоторых путешественников нарастает тревога.
Ввод ряда запретов на поездки, в том числе из европейской Шенгенской зоны в США; закрытие доступа к святым местам, таким как Мекка; и изоляция целых регионов – все это направлено на сдерживание распространения COVID 19. Путешественники, от паломников до держателей пакетных туров, не уверены, стоит ли отменять поездки, и если да, то на какие компенсации они имеют право.
Особенно сильно пострадали туроператоры, поскольку они несут на себе финансовое бремя отмены некоторых крупных мероприятий и паломничеств.
Рекомендации по путешествиям меняются по мере того, как органы здравоохранения решают, относится ли та или иная страна к 1-ой или 2-ой категории риска, и это влияет на страховые полисы.
Медики утверждают, что одна из лучших защит от коронавируса — повышенная забота о личной гигиене, также важно избегать ненужных поездок в людные места и оставаться в курсе того, какие регионы наиболее затронуты этим заболеванием.
От мытья посуды к управлению престижным частным клубом
Dubai Capital Club вошел в топ-10 самых престижных клубов в мире. Его генеральный управляющий — Ян Палмер известен тем, что помогает крупным гостиничным брендам увеличивать свою прибыль. Мы попытаемся выяснить у него, что нужно для того, чтобы управлять подобным клубом, членами которого стали одни из самых крупных бизнесменов.
Ребекка Маклафлин-Истхем, EURONEWS:
— Ян, у вас есть что- то вроде репутации человека, способного перевернуть судьбы находящихся в плачевном состоянии компаний. Скажите, что помогло вам приобрести необходимые навыки для этого?
Ян Палмер, генеральный управляющий Dubai Capital Club:
— Будучи подростком я начал работать в сфере гостиничного бизнеса и банкетного обслуживания, ставил шатры, устраивал коктейльные вечеринки и тому подобное. Но начинал я с мытья посуды на банкетах в "Савое", затем перешел к управлению ими, потом в обслуживание номеров, дальше пробовал поработать почти во всех службах пятизвездочного отеля, не только в "Савое", но и в "Кларидже ", "Беркли", "Конноте" и так далее. Поэтому, имея глубокое понимание того, как работает гостиничное дело, зная, каковы ваши расходы, вы легко определите, кого именно нанимать в ту или иную службу. Это база знаний, которая помогает мне понять, что нужно делать для корректировки бизнеса, а также его начала.
Ребекка Маклафлин-Истхем, EURONEWS:
— Что вы считаете ключом к успеху при управлении подобным частным клубом?
Ян Палмер, генеральный управляющий Dubai Capital Club:
— Знакомство с вашими клиентами в первую очередь. Гостеприимство — это преломление хлеба, это хорошее питание, хорошие напитки, приятная атмосфера, понимание того, чего хотят люди. Но если вы не ознакомитесь с вашей клиентской базой и вашими гостями до того, как выходите на рынок, то у вас возникнут некоторые проблемы.
Ребекка Маклафлин-Истхем, EURONEWS:
— С какими проблемами, связанными с управлением такой организацией в нынешних экономических условиях можно столкнуться?
Ян Палмер, генеральный управляющий Dubai Capital Club:
— Вы всегда будете находиться во власти экономики и бизнеса других людей. Я имею в виду , что мы проходим через это прямо сейчас с коронавирусом. Некоторые наши клиенты в силу того, что они просто поддерживают здоровье своих сотрудников, принимают такие решения, как отмена мероприятий с участием 20 человек и более. Так что , конечно, это оказывает на нас сильное влияние. Мы должны принять эти обстоятельства, а затем предложить безопасную среду для людей, чтобы они начали свой бизнес, потому что жизнь продолжается.
Ребекка Маклафлин-Истхем, EURONEWS:
— Какие уникальные возможности для развития деловых связей вы предлагаете здесь?
Ян Палмер, генеральный управляющий Dubai Capital Club:
— В настоящее время мы работаем с Microsoft, чтобы лучше понимать членов клуба, их интересов, рода бизнес-знакомства им нужны. И тогда наша команда по возможности устраивает их, когда это актуально, конечно. Недавно DIFC (Дубайский Международный Финансовый Центр) занял восьмое место на финансовых мировых рынках. Наличие Dubai Capital Club здесь — это якорь для бизнеса. Так что мы действительно привлекаем внимание многих крупных бизнесменов.
Ребекка Маклафлин-Истхем, EURONEWS:
— В прошлом, возможно, существовало мнение, что частные клубы были доступны лишь для привилегированных членов. Вы видите, как меняется здесь ситуация?
Ян Палмер, генеральный управляющий Dubai Capital Club:
— Дубай, я думаю, будет замечательным городом для частных клубов, и не только для избранных. Вы увидите людей, желающих участвовать в мероприятиях такого рода, которые клубы могут устроить. Так что это больше связано с сообществом и выбором места для их проведения.
Отмена Женевского автосалона не помеха
Отмена одного из крупнейших событий в автомобильном мире — Женевского автосалона в этом году — не помешала автопроизводителям участвовать в гонке своих моделей 2020 года. Немецкие гиганты от Audi и BMW до Porsche, Volkswagen и Mercedes сделали это достаточно быстро, так как желанный приз "Автомобиль года" никто не отменял.
Хэтчбек Peugeot 208 был назван "Автомобилем года" в пустом конференц- центре из-за вмешательства коронавируса. Церемония, которая обычно проводится перед сотнями журналистов, транслировалась в прямом эфире после того, как швейцарское правительство запретило все публичные и частные мероприятия с участием более 1000 человек.
Peugeot выиграл конкуренцию у BMW 1-й серии, Ford Puma, Porsche Taycan, Renault Clio, Tesla Model 3 и Toyota Corolla.
Автопроизводители используют это событие в качестве стартовой площадки для презентации своих последних моделей. Многие предпочли продемонстрировать их с помощью видео-пресс-конференций и онлайн-презентаций в условиях карантина.
Немецкий BMW представил свой полностью электрический концепт i4, с заявленной дальностью передвижения до 600 километров и мощностью до 530 лошадиных сил.
Тем временем Porsche представил свою новую модель 911 Turbo S – мощностью примерно в 650 лошадиных сил. Он разгоняется с 0 до 100 километров в час всего за 2,7 секунды. Экологичность была ключевой темой для брендов, и в Mercedes-Benz, который надеется стать нейтральным к CO2 в течение следующих двух десятилетий, была выпущены последняя линейка E-класса и дополнения к ее гибридным электромобилям.