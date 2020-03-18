Дубай: туризм и автопром подстраиваются под коронавирус

Поскольку новости о распространении коронавируса продолжают составлять заголовки газет, мировая экономика, по прогнозам некоторых аналитиков, может лишиться до 2,4 трлн евро. И среди некоторых путешественников нарастает тревога.

Ввод ряда запретов на поездки, в том числе из европейской Шенгенской зоны в США; закрытие доступа к святым местам, таким как Мекка; и изоляция целых регионов – все это направлено на сдерживание распространения COVID 19. Путешественники, от паломников до держателей пакетных туров, не уверены, стоит ли отменять поездки, и если да, то на какие компенсации они имеют право.

Очень четко определены конкретные направления, или конкретные их части, куда ехать в данный момент не стоит. Очень важно, чтобы люди следовали этому совету. И если туристы забронировали путевку на пакетный отдых, туроператор их не должен туда отправлять. Все очень просто Шон Типтон представитель туристической ассоциации ABTA

Особенно сильно пострадали туроператоры, поскольку они несут на себе финансовое бремя отмены некоторых крупных мероприятий и паломничеств.

Если вы собираетесь в хадж, хотите верьте, хотите нет, но он юридически подпадает под пакетный отпуск, и если туроператор не может предоставить вам то, что вам нужно, в данном случае паломничество в Мекку, он должен вернуть вам деньги или позволить вам совершить поездку позже. Это будет покрыто. Конечно, это не очень хорошая новость для туроператоров, но паломники в этом случае не должны беспокоиться о своих деньгах Шон Типтон представитель туристической ассоциации ABTA

Рекомендации по путешествиям меняются по мере того, как органы здравоохранения решают, относится ли та или иная страна к 1-ой или 2-ой категории риска, и это влияет на страховые полисы.

Общий совет заключается в том, чтобы не ездить в страны 1-ой категории, поскольку риск заразиться там слишком высокий. Если вы решите поехать в страну 2-ой категории, там риск также присутствует, но принимать решение должны вы сами. Ваш страховщик будет также осведомлен об этом, поэтому некоторые из них отменят или примут отмену и заплатят вам ваши деньги. Другие не примут отмену бронирования, ставя вас в затруднительное положение. Так как отправляясь эту страну из 2-ой категории, риск в ней может смениться на 1-ую Чарли Исмон врач, специалист по медицине путешествий

Медики утверждают, что одна из лучших защит от коронавируса — повышенная забота о личной гигиене, также важно избегать ненужных поездок в людные места и оставаться в курсе того, какие регионы наиболее затронуты этим заболеванием.

От мытья посуды к управлению престижным частным клубом

Dubai Capital Club вошел в топ-10 самых престижных клубов в мире. Его генеральный управляющий — Ян Палмер известен тем, что помогает крупным гостиничным брендам увеличивать свою прибыль. Мы попытаемся выяснить у него, что нужно для того, чтобы управлять подобным клубом, членами которого стали одни из самых крупных бизнесменов.

Ребекка Маклафлин-Истхем, EURONEWS:

— Ян, у вас есть что- то вроде репутации человека, способного перевернуть судьбы находящихся в плачевном состоянии компаний. Скажите, что помогло вам приобрести необходимые навыки для этого?

Ян Палмер, генеральный управляющий Dubai Capital Club:

— Будучи подростком я начал работать в сфере гостиничного бизнеса и банкетного обслуживания, ставил шатры, устраивал коктейльные вечеринки и тому подобное. Но начинал я с мытья посуды на банкетах в "Савое", затем перешел к управлению ими, потом в обслуживание номеров, дальше пробовал поработать почти во всех службах пятизвездочного отеля, не только в "Савое", но и в "Кларидже ", "Беркли", "Конноте" и так далее. Поэтому, имея глубокое понимание того, как работает гостиничное дело, зная, каковы ваши расходы, вы легко определите, кого именно нанимать в ту или иную службу. Это база знаний, которая помогает мне понять, что нужно делать для корректировки бизнеса, а также его начала.

Ребекка Маклафлин-Истхем, EURONEWS:

— Что вы считаете ключом к успеху при управлении подобным частным клубом?

Ян Палмер, генеральный управляющий Dubai Capital Club:

— Знакомство с вашими клиентами в первую очередь. Гостеприимство — это преломление хлеба, это хорошее питание, хорошие напитки, приятная атмосфера, понимание того, чего хотят люди. Но если вы не ознакомитесь с вашей клиентской базой и вашими гостями до того, как выходите на рынок, то у вас возникнут некоторые проблемы.

Ребекка Маклафлин-Истхем, EURONEWS:

— С какими проблемами, связанными с управлением такой организацией в нынешних экономических условиях можно столкнуться?

Ян Палмер, генеральный управляющий Dubai Capital Club:

— Вы всегда будете находиться во власти экономики и бизнеса других людей. Я имею в виду , что мы проходим через это прямо сейчас с коронавирусом. Некоторые наши клиенты в силу того, что они просто поддерживают здоровье своих сотрудников, принимают такие решения, как отмена мероприятий с участием 20 человек и более. Так что , конечно, это оказывает на нас сильное влияние. Мы должны принять эти обстоятельства, а затем предложить безопасную среду для людей, чтобы они начали свой бизнес, потому что жизнь продолжается.

Ребекка Маклафлин-Истхем, EURONEWS:

— Какие уникальные возможности для развития деловых связей вы предлагаете здесь?

Ян Палмер, генеральный управляющий Dubai Capital Club:

— В настоящее время мы работаем с Microsoft, чтобы лучше понимать членов клуба, их интересов, рода бизнес-знакомства им нужны. И тогда наша команда по возможности устраивает их, когда это актуально, конечно. Недавно DIFC (Дубайский Международный Финансовый Центр) занял восьмое место на финансовых мировых рынках. Наличие Dubai Capital Club здесь — это якорь для бизнеса. Так что мы действительно привлекаем внимание многих крупных бизнесменов.

Ребекка Маклафлин-Истхем, EURONEWS:

— В прошлом, возможно, существовало мнение, что частные клубы были доступны лишь для привилегированных членов. Вы видите, как меняется здесь ситуация?

Ян Палмер, генеральный управляющий Dubai Capital Club:

— Дубай, я думаю, будет замечательным городом для частных клубов, и не только для избранных. Вы увидите людей, желающих участвовать в мероприятиях такого рода, которые клубы могут устроить. Так что это больше связано с сообществом и выбором места для их проведения.

Отмена Женевского автосалона не помеха

Отмена одного из крупнейших событий в автомобильном мире — Женевского автосалона в этом году — не помешала автопроизводителям участвовать в гонке своих моделей 2020 года. Немецкие гиганты от Audi и BMW до Porsche, Volkswagen и Mercedes сделали это достаточно быстро, так как желанный приз "Автомобиль года" никто не отменял.

Хэтчбек Peugeot 208 был назван "Автомобилем года" в пустом конференц- центре из-за вмешательства коронавируса. Церемония, которая обычно проводится перед сотнями журналистов, транслировалась в прямом эфире после того, как швейцарское правительство запретило все публичные и частные мероприятия с участием более 1000 человек.

Peugeot выиграл конкуренцию у BMW 1-й серии, Ford Puma, Porsche Taycan, Renault Clio, Tesla Model 3 и Toyota Corolla.

Автопроизводители используют это событие в качестве стартовой площадки для презентации своих последних моделей. Многие предпочли продемонстрировать их с помощью видео-пресс-конференций и онлайн-презентаций в условиях карантина.

Немецкий BMW представил свой полностью электрический концепт i4, с заявленной дальностью передвижения до 600 километров и мощностью до 530 лошадиных сил.

Мы стали пионерами нового типа средства передвижения, мы создали новый и более чистый язык форм, соответствующих нулевому выбросу газов Эдриан ван Хоойдонк дизайн-директор BMW GROUP

Тем временем Porsche представил свою новую модель 911 Turbo S – мощностью примерно в 650 лошадиных сил. Он разгоняется с 0 до 100 километров в час всего за 2,7 секунды. Экологичность была ключевой темой для брендов, и в Mercedes-Benz, который надеется стать нейтральным к CO2 в течение следующих двух десятилетий, была выпущены последняя линейка E-класса и дополнения к ее гибридным электромобилям.