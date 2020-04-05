Ресторанный бизнес: сдавайся или борись

Коронавирус мог бы погубить этот франкфуртский ресторан, рассчитанный на 200 мест. Однако его владелец Томас Метцмахер, решил спасти бизнес, избежать увольнений и угодить постоянным клиентам. Им по-прежнему предлагают яблочный сидр, шницель, жареную картошку, и прочие блюда и напитки. Но схему обслуживания в сложившихся обстоятельствах пришлось изменить.

Томас Метцмахер, владелец ресторана: "Ресторан должен был закрыться. Находиться в помещении стольким посетителям нельзя. Выбора особо не было: или сдавайся, или борись. С начала появилась идея организовать доставку на дом. Мы так проработали сутки. Оказалось очень дорого. Так что мы решили приглашать клиентов к себе, на автомобилях. Люди подъезжают к стойке, делают заказ и практически тут же увозят еду с собой".

И, похоже, они очень довольны. Клиент: "Это хорошая, новаторская идея со стороны небольшого ресторана, который надо поддержать".

Вот так, лёгким движением руки, пакет с обедом или ужином, по мосточку отправляется из окна ресторана прямо к дверям автомобиля.