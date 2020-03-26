Мини-сессия Европарламента посвящена коронавирусу

В зале заседаний Европарламента в Брюсселе присутствие из-за карантина лишь нескольких из 705 депутатов выглядело символично. Однодневная сессия в четверг посвящена различным аспектам пандемии Сovid-19.

Председатель Еврокомиссии заявила, что её вдохновляет солидарность, проявляемая гражданским обществом в ходе нынешнего кризиса.

«Если что-то заражает людей больше, чем этот вирус, то это любовь и сострадание, - сказала Урсула фон дер Лайен. - Перед лицом невзгод, народы Европы показывают, насколько сильными они могут быть: от роскошных парфюмеров и производителей водки, переключившихся на дезинфицирующий гель, до автомобилестроителей и домов моды, изготовляющих маски".

До конца дня должно пройти голосование ​​по электронной почте по вопросам:

Прекращения порожних авиарейсов, инициатива об инвестициях в ответ на наступление коронавируса объемом 37 млрд евро, доступ к Фонду солидарности в связи с чрезвычным положением в здравоохранении.

Идея отмены ограничений на заимствования не получила единодушной поддержки.

Левоцентристские фракции призвали к радикальным среднесочным мерам на фискальном уровне такии, как выпуск облигаций для борьбы с Covid-19.

"Мы просим о новом Плане Маршалла или об общем инвестиционном плане. Его должен финансировать общий долговой инструмент, - сказал испанский социалист Хавьер Морено Санчес. – Нужно также подумать о выпуске "коронабондов" и приведение в действие Европейского стабилизационного механизма с особой кредитной линией без дополнительных макроэкономических мер".

«Первое – это прагматизм, - сказал нидерландский консерватор Дерк Ян Эппинг. - Компаниям и людям срочно нужны наличные деньги. Лучший способ - это убедить национальные центральные банки предоставить кредит под нулевую процентную ставку. Бонды пойдут в банки, а нам нужен кредит, идущий напрямую гражданам и компаниям».

Предложение меры подлежать утверждению главами государств и правительств ЕС, которые проводят в четверг видоконференцию на высшем уровне.