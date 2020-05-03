В Израиле начались слушания по вопросу о коалиции и коррупции

Верховный суд Израиля начал двухдневные слушания по вопросу формирования нового правительства страны. Речь идёт о том, может ли Биньямин Нетаньяху вновь возглавить кабинет: против премьера возбуждено уголовное дело о коррупции. Кроме того, юристы рассмотрят законность самой коалиционной сделки, которую Нетаньяху заключил с бывшим оппонентом Бени Ганцем.

Противники действующего премьера не прекращают акции протеста с призывом к судьям не допустить коррупционеров во власть.

В то же время участники другой манифестации обвиняют Верховный суд в преследовании собственных политических интересов и заявляют, что судьи не имеют права подвергать сомнению демократический выбор израильтян.

Биньямин Нетаньяху и председатель блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц в конце апреля подписали соглашение о формировании совместного правительства, после того, как по итогам трёх раундов голосования ни одна из сторон не получила решительного преимущества. По условиям союза, к присяге приведут одновременно двух премьер-министров: первые полтора года правительством руководит Нетаньяху, после чего его сменит Ганц.