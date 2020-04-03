Экзистенциальная угроза Евросоюзу от коронавируса

Программу «О положении Союза» ведёт в Брюсселе Штефан Гробе:

"В то время, как большинство людей прячутся от вируса и находят новые способы работы и жизни, преступники тоже приспосабливаются к пандемии.

Их деяния варьируются от громких ограблений, таких как кража картины Ван Гога из музея в Амстердаме, до обычного жульничества – вроде продажи некачественных масок для лица и дезинфицирующего геля для рук.

Но некоторые преступники используют проверенные методы, о чём нам рассказал нам ранее на этой неделе представитель Интерпола Юрген Сток:

«Появилась, например, новая форма телефонного мошенничества. Мы знали о таком феномене и раньше. Тогда жертвами становились в основном пожилые люди. А теперь разные люди получают звонки от кого-то, кто делает вид, что работает в больнице, и излагает такую историю: ваш родственник заболел, переведите ему деньги на лечение ".

Из-за того, что многие страны на карантине, европейская экономика практически остановилась. Целые отрасли рискуют обанкротиться.

Люди, особенно в индустрии развлечений и профессиональном спорте, опасаются за свои доходы, так как одно крупное событие за другим отменяются. Совсем недавно – Уимблдонский теннисный турнир и летние фестивали в Эдинбурге.

Экологи беспокоятся

А саммит ООН по климату COP26, который был назначен в Глазго на этот ноябрь, отложен на следующий году.

Защитник окружающей среды Ричард Диксон из организации Friends Of The Earth Scotland считает, что это было правильно, но важные решения по проблеме изменения климата теперь запоздают:

«Нам очень важно быстро принять меры по сокращению вредных выбросов, и 2020 год в этом смысле ключевой, потому это дата вступления в силу Парижского соглашения, которое было принято в 2015 году. Мы должны были решить в ноябре много вещей, которые позволили бы воплощать в жизнь это соглашения, но теперь они будут отложены».

Экзистенциальная угроза Евросоюзу

От того, сможет ли ЕС справиться с кризисом, будет иметь решающее значение для его будущего.

Некоторые пессимисты уже рисуют мрачную картину: итальянский кошмар коронавируса усугубит финансовые трудности, а Венгрия станет страной-изгоем из-за своего нарушения демократических принципов и верховенства права. Евросоюзу предстоит медленный, но верный распад.

Другие видят хорошую возможность для усиления европейской интеграции.

И вновь встаёт извечный вопрос: какой Европа видит себя, какую роль хочет она сыграть - дома и на мировой арене?

Так что же думают европейцы о Европе на "коронавирусном" перекрестке?

Ранее я поговорил об этом с генеральным директором исследовательского института «Диалог цивилизаций» Жан-Кристофом Ба:

Ба: Мы абсолютно убеждены, что Европа не должна быть втянутой в битву гигантов. Я имею в виду, что Европа ни в коем случае не должна попасть в ловушку разделенного или поляризованного мира с Соединенными Штатами с одной стороны и Китаем с другой. Сегодня нам очень нужно разработать многостороннее соглашение, новое международное сотрудничество.

Гробе: Проявила ли Европа свои лучшие качества за последние нескольких недель?

Бас: Я бы сказал, да, определенно. Но тогда я бы сам попал в другую ловушку - какого-то европейского самобичевания. То, что мы видим по телевизору, на Euronews, - это почти ежедневное взаимодействие европейских лидеров посредством видеоконференций. Я думаю, что это очень сильный сигнал.

Гробе: Приведёт ли этот кризис к еще более тесной европейской интеграции и сотрудничеству, или это станет началом конца Европейского Союза, как предсказывали некоторые наблюдатели?

Ба: Эта дискуссия о выживании и начале конца длится десятилетиями. Европа по-прежнему сильна, Европа по-прежнему едина, и я не сомневаюсь, что в этот момент масштабного кризиса европейцы и европейские лидеры поведут себя ответственно, они поймут, что миру как никогда нужна сильная Европа и единая Европа. Это в некотором смысле её звёздный час. Думаю, Европа способна продемонстрировать сегодня, что она остается сильной опорой в архитектуре глобального мира ».

На самоизоляции - как в космосе

Во многом будущее Европы зависит от того, как долго продлится кризис, от ограничений и карантина.

Человек, знающий кое-что об изоляции, - это Крис Хэдфилд, бывший астронавт из Канады.

Если вы чувствуете себя подавленным после нескольких недель взаперти и до сих пор не знаете, как с этим справиться, вот несколько его советов из космоса, выполнимых на Земле.

«Организуйте свой свой день. Разбейте его на конкретные части и поставьте перед собой цели. Обычно распорядок диктуется нам другими людьми или обстоятельствами, но на самоизоляции вы сами можете составить себе список: вот что мне хочется сделать, пока я нахожусь в этом доме в течение недели, дней или месяцев. Так мы живем на космическом корабле".

Надеюсь, вы извлечёте из этих советов максимум пользы.

Город на карантине, а у коз праздник

Хочу оставить вас со кадрами того, что происходит, когда люди сидят по своим домам: вольготно ведут себя животные.

Городок в Уэльсе захватили дикие козы.