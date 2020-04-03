В Германии число жертв увеличилось в 7 раз - до 1017 человек (Ин-т Коха)

Сотрудники института Роберта Коха сообщили, что количество зараженных коронавирусом в Германии по состоянию на 3-е апреля составило 84 794 человек, что на 3 000 больше, чем было зарегистрировано - согласно официальным данным - в КНР в разгар эпидемии COVID-19.

Количество умерших от эпидемии заболевания в ФРГ также увеличилось, превысив 1 000 человек.

Цифра новых случаев инфекции, зарегистрированных за истекшие 24 часа, по словам научных работников, составила 6 174 человек.

Институт вирусологии носит имя Роберта Коха, ученого, открывшего бациллу сибирской язвы, холерный вибрион и возбудителя туберкулеза; это научное учреждение непосредственно подчиняется немецкому минздраву, и именно цифры заболеваемости COVID-19, представленные Институтом Роберта Коха считаются в Германии официальными.