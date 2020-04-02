Борьба с COVID-19 сближает Москву и Вашингтон

Удивительное, неординарное событие... Так в ряде западных СМИ назывывают отправку Россией в США самолета с медицинским оборудованием и материалами. Обычно Соединенные Штаты оказывают помощь странам, попавшим в сложную ситуацию, а не принимают ее. В основном Ан-124 доставил за океан средства индивидуальной защиты. Самолет прибыл в нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди в ночь на четверг.

"Мы должны работать вместе, чтобы победить СOVID-19. Вот почему США согласились приобрести у России необходимые в срочном порядке средства индивидуальной защиты". - написал в "твиттере" госсекретарь США Майкл Помпео.

Договоренность об отправке из России в США самолета с медицинским грузом была достигнута в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Половина стоимости груза медицинского оборудования, который доставлен из РФ в США, была оплачена Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), другая половина - американской стороной. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.