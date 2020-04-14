Лавров: "Это общая беда"

Россия не преследует корыстных целей, помогая другим странам бороться с коронавирусом. Об этом глава МИДа Сергей Лавров заявил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента Euronews. Ранее высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что Россия и Китай зарабатывают политические очки на пандемии. А ещё в конце марта Евросоюз и США заявляли, что подконтрольные Москве ресурсы распространяют фейковые новости о болезни.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"Я бы, конечно, предостерёг от попыток политизовать тему коронавируса, а это не только в отношении ВОЗ наблюдается, а и в отношении тех обвинений, которые выдвигаются в адрес той или иной страны. Это общая беда и бороться с ней можно только сообща, объединяя усилия, а не пытаясь антагонизировать ту или иную страну. Печально, что есть люди, которые пытаются представить всё то, что осуществляется, скажем, в Италии, чуть ли не военным вторжением на территорию НАТО и Евросоюза. Напомню одну очень простую вещь тем, кто к подобным утверждениям прибегает, включая моего хорошего товарища Жозепа Борреля: Россия оказала помощь Италии по прямому обращению, по прямой просьбе премьер-министра этой страны господина Конте. Я думаю, что этим все сказано".