Посла США не пустили в Мосгорсуд из-за коронавируса

Посла США в России Джона Салливана не пустили в Мосгорсуд на новое заседание по делу Пола Уилана из-за ограничений, связанных с коронавирусом. В понедельник начались слушания по существу, было зачитано обвинительное заключение. Уилан вину не признал, назвав своё дело провокацией. По просьбе защиты из-за того же коронавируса заседание было перенесено ещё на неделю.

Джон Салливан, посол США в России:

"Я надеюсь, что должностные лица в российском правительстве согласятся на справедливый судебный процесс, позволят Полу получить медицинскую помощь, которая ему нужна, а также, как минимум, позволят позвонить родителям. Уже 16 месяцев он не может поговорить с ними".

Накануне Пол Уилан потребовал консультации американского врача из посольства: у обвиняемого паховая грыжа. Вашингтон уже не раз высказывал серьёзные опасения по поводу здоровья соотечественника, у которого есть также паспорта Великобритании, Ирландии и Канады.

Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года и обвиняют в шпионаже. Ему может грозить до 20 лет тюрьмы.