Председатель Еврокомиссии представила временный инструмент сохранения рабочих мест в Италии, Испании и других странах, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Он называется "Поддержка для снижения рисков безработицы в чрезвычайных ситуациях" - английская аббревиатура SURE.

«Идея проста, - объясняет Урсула фон дер Ляйен. - Если у компаний нет заказов и заканчивается работа из-за временного внешнего шока, такого, как корона, то они не должны увольнять своих работников. Их нужно продолжать использовать. Даже если работы меньше. В свободное время работников могут обучать, например, новым навыкам, которые принесут пользу как компании, так и им самим».

SURE будет обладать схемой кредитования бизнеса на общую сумму до 100 млрд евро, которую гарантируют государства-члены ЕС.

Инициативу приветствовала Европейская конфедерация профсоюзов, призвавшая Еврокомиссию обеспечить её применение во всех странах Союза.