COVID-19: власти Флориды вводят режим изоляции

В США количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом превысило 215 тысяч человек, а число летальных исходов от COVID-19 составило более 5 100 человек.
Накануне цифры смертности от заболевания, вызванного инфекцией, были пересмотрены в сторону увеличения. По пессимистическим оценкам, гибель от коронавируса может грозить 240 тысячам американцев.
У американской администрации есть недоверие к официальной статистике заражения и смертности, представленной Пекином, в частности, руководству Всемирной организации здравоохранения.
В американских медиа некоторое время назад появились публикации, в них подвергается сомнению официальная статистика по заболевшим и, самое главное, по смертности, вызванной COVID-19.
Свои выводы пресса основывает на статистике похоронных бюро, работающих, в частности, в Ухани, городе, ставшем эпицентром заболевания.
Еще на прошлой неделе полный карантин был объявлен в самом густонаселенном штате США - Калифорнии, те же меры изоляции вводятся и властями Флориды.
В жилищах на протяжении 30 дней должны оставаться свыше 20 миллионов жителей.
Усиливается контроль за передвижением на автотрассах, покинуть дом смогут лишь те, чья профессиональная деятельность относится к жизнеобеспечивающей сфере.