COVID-19: власти Флориды вводят режим изоляции

В США количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом превысило 215 тысяч человек, а число летальных исходов от COVID-19 составило более 5 100 человек.

Накануне цифры смертности от заболевания, вызванного инфекцией, были пересмотрены в сторону увеличения. По пессимистическим оценкам, гибель от коронавируса может грозить 240 тысячам американцев.

Пессимистическую оценку смертности во время эпидемии COVID-19 президенту представил выдающшийся ученый-вирусолог, профессор Энтони Фаучи Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved. Alex Brandon

У американской администрации есть недоверие к официальной статистике заражения и смертности, представленной Пекином, в частности, руководству Всемирной организации здравоохранения.

Мы поддерживаем постоянный контакт с китайскими властями. Я скажу так - есть некоторая разница между теми цифрами, что сообщал Пекин официально и теми цифрами, которые установлены в результате наблюдения и свидетельств. Мы это обсуждали с Си Цзиньпином. Мы постоянно дискутируем на эту тему. И у нас, еще раз подчеркну, очень хорошие отношения сложились. Дональд Трамп президент США

В американских медиа некоторое время назад появились публикации, в них подвергается сомнению официальная статистика по заболевшим и, самое главное, по смертности, вызванной COVID-19.

Свои выводы пресса основывает на статистике похоронных бюро, работающих, в частности, в Ухани, городе, ставшем эпицентром заболевания.

Еще на прошлой неделе полный карантин был объявлен в самом густонаселенном штате США - Калифорнии, те же меры изоляции вводятся и властями Флориды.

В жилищах на протяжении 30 дней должны оставаться свыше 20 миллионов жителей.

Усиливается контроль за передвижением на автотрассах, покинуть дом смогут лишь те, чья профессиональная деятельность относится к жизнеобеспечивающей сфере.