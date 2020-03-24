Коронавирус: защищаться от вирусов.... и хакеров

Переговоры высокого уровня и совещания из-за опасности распространения коронавируса в Евросоюзе сейчас проводят в удаленном режиме, полагаясь на средства электронной связи.

На этой неделе на саммите под председательством Шарля Мишеля главы государств и правительств увидят друг друга только на экранах. Но это повышает вероятность вмешательства извне посредством, например, хакерского взлома. Американский эксперт по компьютерам рассказывает, как важно обеспечение кибербезопасности и защиты данных.

"Одна из проблем многосторонних организаций, таких, как ООН и ЕС - в их работу вовлечено много разных лиц и групп", - говорит Джеймс Люис из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне. "Некоторые из них могут руководствоваться не лучшими мотивами, некоторые не привыкли следовать строгим мерам безопасности. Если они обмениваются информацией по открытым каналам, злоумышленники попробуют этим воспользоваться".

Служебные видеоконференций в целом защищены. Но как ка только один из их участников подключается к ним со своего домашнего компьютера, вся сеть становится уязвимой. Хакеры могут получить из нее закрытые сведения политического, экономического или даже личного характера. Все это может попасть в прессу или быть использовано в иных целях.

"Мы обнаружили, что многие технологии, на которые мы полагаемся, не готовы к чрезвычайным ситуациям, во всяком случае, люди не готовы", - продолжал эксперт. "По-моему, этим людям преподнесён хороший урок, им следует задуматься о программировании, о безопасности. Это хорошая проверка, и к счастью, пока не причинено никакого реального ущерба.

Есть надежда, что кризис с Covid19 приучит учреждения Евросоюза, правительства и бизнес лучше охранять свои телекоммуникации и сайты. Но для серьезной киберобороны потребуются более значительные капиталовложения. Пока же эффективнее всего бдительность и компьютерная гигиена, включая обновление антивирусных программ.