Угроза безработицы в Евросоюзе из-за коронавируса

Евросоюз готовится к экономическим неурядицам, которыми чревата глобальная вспышка коронавируса. Она может оказать огромное влияние на рынок рабочей силы.

Международная организация труда подсчитала на этой неделе, что из-за распространения Covid-19 могут оказаться за воротами предприятий до 25 млн человек.

Генеральный директор МОТ ратует за международное сотрудничество в борьбе с новой волной безработицы и денежную помощь пострадавшим:

"Мы видим, как многие правительства, включая европейские, предпринимают большие финансовые и монетарные усилия, чтобы поддержать экономику своих стран, сохранить рабочие места и доход трудящихся, - сказал Ги Райдер. - Всё это хорошо. Но мы помним, каким разрушительным был кризис 2008 года. Мы знаем, что когда правительства действую сообща, а не по одиночке в своих национальным структурах, это снижает пагубный эффект. И, конечно, самозанятые люди нуждаются в помощи, потому что они не могут просить поддержки у своего работодателя, которого нет".

Уже проводят массовые увольнения наиболее затронутые пандемией отрасли: туризм, авиатранспорт, общественное питание, потому что они больше способствовали скоплению людей и передаче инфекции. Промышленное производство и строительство пока выжидают. Тем временем некоторые страны предлагают помощь тем людям, которым не причитается пособие по безработице.

В Норвегии размере этом помощи составляет 80% от средней зарплаты за последние 3 года; в Бельгии – более 1,5 тысяч евро в месяц; во Франции 1,5 тысячи для тех, кто лишился 70% дохода; в Ирландии компенсация за потерю работы составляет 203 евро в неделю на 6 недель; в Италии 600 евро и в Великобритании 94 фунта в неделю.

В Европараменте социалисты и демократы предложили создать фонд для преодоления социально-экономических последствий нынешнего кризиса.

“Мы предложили Еврокомиссии и Евросовету вместе с Европейским центробанком выпустить так называемые "коронабонды", - сказала депутат от венгерской оппозиции Клара Добрев. – Мы усвоили после кризиса 2008 года, что меры жёсткой экономии не помогают в ходе подобного кризиса. Они не помогут и сейчас. А нужно сейчас больше ликвидности, больше денег и больше возможностей с тем, чтобы сохранить экономику и жизни людей".

Идею коронабондов будут обсуждать министры финансов Еврозоны и всего Евросоюза. Некоторые из них уже её отвергли, утверждая, что ослабление бюджетных правил может только усугубить финансовые трудности.