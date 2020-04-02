Новая жертва пандемии COVID-19

COP26, ежегодная конференция ООН по изменению климата, которая должна была пройти в шотландском Глазго в ноябре, перенесена.

Решение принято связи с пандемией COVID-19 . Участников дискуссий - а это многие десятки тысяч человек - поставили в известность накануне вечером.

Ричард Диксон, директор шотландского филиала НПО Friends Of The Earth, очень расстроен происходящим: "Разумеется, 2020-ый мог стать переломным в том, что касается уменьшения выбросов в атмосферу, поскольку именно в эти месяцы окончательно вступает в силу Парижское соглашение по климату, которое было подписано еще 5 лет назад. Но вот получилось так, как получилось, все сопутствующие меры тоже отложены".

По словам главы шотландского кабмина Николы Стерджен, решение разочаровывает, но она согласна с необходимостью подобного шага.

COP проводится, начиная с 1995-го года, на мероприятие собираются политики, ученые, активисты и главы крупнейших компаний мира, которых, как отмечает ТАСС, "волнует проблема изменения климата планеты".