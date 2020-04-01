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Брюссельское бюро

Туск разгневан венгерской партией "Фидес" и Орбаном

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 Андрей Бекетов
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Туск разгневан венгерской партией "Фидес" и Орбаном
Авторское право  Peter Morrison/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.
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Председатель Европейской народной партии призвал исключить из неё венгерскую партию "Фидес".

Дональд Туск написал, что чрезвычайные меры, принятые в Венгрии против коронавируса "морально неприемлемы". Бывший глава Евросовета добавил, что приоритетом остаётся борьба с пандемией, но вопрос о дальнейшем членстве "Фидес" должен быть поднят в ближайшее время

Закон о чрезвычайной ситуациях наделяет правительство Виктора Орбана дополнительными полномочиями, не ограниченными по времени.

Правоцентристская народная партия составяеют самую большая и влиятельную фракцию Европарламента. Она разделилась во мнениях о том, как относиться к постоянным нарушениям венгерскими коллегами принципов ЕС в течение нескольких лет. Пока это расхождение не преодолено, ЕНП приостановила членство "Фидес".

Теперь против неё могут приняты ещё более жёсткие меры из-за поведения Будапешта в ходе нынешнего кризиса с COVID-19.

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