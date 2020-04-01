Британские банки не будут выплачивать дивиденды

Крупнейшие британские банки, в числе которых Barclays, Santander и HSBC, после соответствующего запроса от Управления пруденциального контроля Банка Англии, объявили о том, что не будут выплачивать дивиденты в 2020 году. Ранее подобные рекомендации были даны учреждениям еврозоны со стороны ЕЦБ.

В заявлении Европейского банковского управления содержится призыв к банкам в связи последствиями распространения коронавируса воздержаться от выплаты дивидендов акционерам и выкупа собственных акций. ЕЦБ считает, что это позволит улучшить возможности банков по преодолению финансовых трудностей в условиях пандемии и оказать поддержку физическим лицам и компаниям.

В сложившейся в Европе ситуации речь идет не только о финансовых институтах. Власти Франции и Германии призвали и бизнес пересмотреть политику выплаты дивидендов, особенно в случае, если предприятие попросило помощь у государства, или намерено это сделать. С соответствующим заявлением выступил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. Если компании требующие отсрочки социальных выплат и налогов, в то же время будут распределять дивиденды, им придется возместить государственную помощь и заплатить штрафы.