Уимблдон отменён — впервые после войны

Организаторы Уимблдонского турнира по теннису официально объявили об отмене первенства в этом году. Состязания должны были пройти в первой половине июля. Принято решение перенести его на следующее лето. За полтора века истории Уимблдон отменяли лишь на время мировых войн.

Две недели назад ассоциации профессиональных теннисистов заморозили проведение турниров до 7-го июня, а после заявления организаторов Уимблдона запрет продлили до 13 июля.

Открытый чемпионат Франции пока перенесён на осень. Учитывая стремительное ухудшение ситуации в США, остаётся неясной судьба US Open, который должен начаться в конце августа.