Вещание из карантина | #Куб

С введением карантинных мер улицы европейских городов опустели. Большинство офисных зданий закрыты, так же, как непродуктовые магазины, рестораны, кафе, спортивные и развлекательные центры. Многие предприятия были вынуждены полностью или частично свернуть свою работу.

СМИ остались в числе немногих организаций, которые продолжают свою деятельность, несмотря на изоляцию и карантин. В спецвыпуске "Куба" мы показываем, как организована жизнь Euronews в условиях всеобщей борьбы с коронавирусом.

Marika Dimitriadi

Санитарный контроль

Всякий, кто приходит в редакцию во время пандемии, должен соблюдать ряд правил. Одно из нововведений — санитарный контроль на входе. С симптомами коронавируса в здание не пускают. Перед началом работы каждый сотрудник Euronews должен измерить себе температуру.

Marika Dimitriadi

На входе в редакцию появился столик с термометром, бумажными полотенцами и дезинфицирующими средствами. И, конечно, целым набором инструкций и предупреждений. Перед использованием термометр, как и всё, что вы берёте в руки, нужно обработать. Пройти в здание можно только если температура ниже 38 градусов.

Один из главных на сегодня призывов: "Меньше прикасайтесь к поверхностям в общественных местах". Чтобы сотрудники Euronews не трогали дверные ручки, все двери было решено открыть. Буквально все — даже в туалет.

Marika Dimitriadi

"Сидим дома"

Ньюсрум — сердце и мозг информационного вещания. Здесь, в Лионе, работают 10 языковых служб Euronews. Обычно в ньюсруме очень много людей и достаточно шумно. Тут находятся две съёмочные студии, тут же осуществляется координация работы всей редакции.

Сейчас за столами очень много пустых мест: чтобы снизить риск заражения, многих сотрудников перевели на удаленный режим. Этажи, где работали веб-журналисты, административный персонал и компьютерные специалисты, сейчас пустуют.

Сотрудников, которые находятся в редакции, рассадили дальше друг от друга: важно, чтобы людьми было безопасное расстояние. Кто-то предпочитает работать в масках или даже перчатках. "Соблюдай дистанцию и всё дезинфицируй" — вот главное правило тех, кто работает в офисе во время пандемии.

"Дезинфицируй чаще!"

Начало работы сопровождается ритуалом дезинфекции: необходимо протереть салфетками с дезинфицирующим раствором свой стол, клавиатуру, мышку, компьютер и в принципе всё, с чем ты планируешь взаимодействовать. Каждому выдали собственную ветрозащиту на микрофон и одноразовые насадки на наушники. В распоряжении всех журналистов флаконы с антисептическим гелем. Сходил в соседнее помещение или в туалет — протри руки.

Помещения редакции дезинфицирует несколько раз в день служба уборки. Её сотрудники в респираторах снова и снова обрабатывают столы и компьютеры, которыми пользуются или могут воспользоваться журналисты.

Marika Dimitriadi

Работа на Euronews не прекращается ни на секунду: всегда есть люди, которые обеспечивают непрерывное вещание телеканала. Это особенно важно сейчас, когда кажется, что фейковые новости распространяются быстрее, чем сам вирус. В такие времена достоверная информация ценится на вес золота и СМИ не могут молчать.