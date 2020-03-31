COVID-19: те, кто работают во время карантина, требуют безопасных условий труда

Несмотря на пандемию коронавируной инфекции, люди продолжают работать. Исполнять свои обязанности дистанционно не могут те, кто обеспечивает безопасность граждан и предоставляет населению самые необходимые услуги. В непростое время изменились в худшую сторону и условия труда, чем возмущены профсоюзы.

Во французском Витроле забастовку провели сотрудники торговой сети Carrefour. Они требовали от работодателей не скупиться и обеспечить продавцов и кассиров эффективными средствами индивидуальной защиты.

Жерар Касбариан, сотрудник Carrefour: "У нас нет масок, мы никак не защищены. Нет перчаток, не хватает дезинфицирующего геля для рук. Да, на самом деле, всего не хватает".

И днем и ночью многие часы за рулем проводят водители грузовиков. Именно они являются связующим звеном между поставщиками и продуктовыми магазинами. Что изменилось?

"Еще месяц назад нас считали преступниками на дорогах. Теперь - называют народными героями, спасителями... Но мы не герои. Мы просто нормально работаем. Каждый день".

В Румынии врачи скорой помощи и медперсонал среднего звена просят, чтобы их протестировали на коронавирус. Медики так же жалуются, что им приходится заниматься импровизацией в том, что касается средств индивидуальной защиты:

"У нас не было ни масок нормальных, ни шапочек, ни чехлов для обуви. Нам сказали, мол, носите ваши собственные шапочки. Посмотрите на моего коллегу, он из пластиковых пакетов бахилы сделал".

В США безопасных условий работы, в частности регулярной дезинфекции помещений, требуют сотрудники компании Amazon. Они так же настаивают на повышении зарплаты.